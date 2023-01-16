. Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил

Певица Лариса Долина сделала откровенное признание. Артистка с большой признательностью высказалась в адрес Максима Дунаевского. Накануне композитор отмечал с близкими 78-летие. Народная артистка на праздник именинника прийти не смогла, так как находится сейчас в отпуске на Мальдивах. Вместо личного поздравления она оставила для него трогательное послание в Сети. Долина написала о том, что именно Дунаевский однажды поверил в неё и помог раскрыться её таланту. Она назвала его выдающимся музыкантом, пожелала долгих лет жизни, а также неиссякаемого вдохновения. Певица призналась, что искренне любит композитора и дорожит дружбой с ним.«Макс помог мне раскопать и вытащить из себя потенциал, о котором я и не подозревала… Макс, ты сделал меня счастливой на всю жизнь!» — написала Лариса Александровна. Между прочим, артистка уже на днях вернется в Россию. Похоже, что страхи Долиной по поводу критики из-за отъезда не оправдались. Незадолго до Нового года она, напомним, предупредила фанатов о запланированном отпуске за границей и попросила не осуждать её за это. Певица увезла семью из родной страны впервые за два года. Кстати, на Мальдивах сейчас отдыхают и другие звезды российского шоу-бизнеса: Полина Гагарина и певица Слава, которая недавно объявила о разрыве с Анатолием Данилицким.