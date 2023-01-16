. Луна на голове, биткоин и море перьев: самые странные наряды с конкурса «Мисс Вселенная 2023»

14 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная — 2023». Все участницы с достоинством боролись за звание главной красавицы планеты, дефилируя по подиуму и демонстрируя все свои достоинства строгому жюри. Однако примерить корону смогла лишь одна девушка. Ею стала конкурсантка из США — 28-летняя Р’Бонни Нола Габриэль.

Конкурс запомнился не только красивыми участницами, но и их интересными национальными костюмами. Некоторые наряды девушек произвели невероятно сильное впечатление на зрителей и пользователей сети. Если конкурс красоты прошёл мимо вас, и вы не успели насладиться эффектным зрелищем, то предлагаем сделать это прямо сейчас!

«Мисс Сальвадор» Алехандар Гуахардо

Девушка появилась в костюме биткоина. Сальвадор — первая страна, признавшая его законным платежным средством.

«Мисс США» Р’бонни Габриэль

Наряд участницы из США продолжают обсуждать в интернете уже несколько дней, ведь он вызвал немало споров. Девушка решила надеть тяжёлый костюм, который символизирует роль Америки в покорении космоса. Однако столь глубокая идея отразилась на весе костюма (на секундочку, он весил целых 15 килограммов). Конкурсантка еле-еле передвигалась в нём по сцене, что со стороны выглядело довольно эпично и забавно. Однако затраченные усилия в результате полностью окупились, ведь Р’бонни Габриэль смогла одержать победу в конкурсе.

Девушка не собирается останавливаться на достигнутом и планирует в дальнейшем продолжать карьеру, связанную с модельным бизнесом.

«Мисс Багамы» Энджел Картрайт

«Мисс Колумбия» Мария Фернанда Аристизабаль

«Мисс Парагвай» Лия Аймара Дуарте Ашмор

«Мисс Бразилия» Миа Мамеди

«Мисс Нидерланды» Онна Муди

«Мисс Гватемала» Ивана Бачелор

«Мисс Греция» Корина Эммануилиду

«Мисс Тринидад и Тобаго» Тиа Джейн Ромей

«Мисс Армения» Кристина Аянян

«Мисс Китай» Сичэнь Цзян

«Мисс Вьетнам» Нгуен Тхо Нгок Чау

«Мисс Нигерия» Ханна Ирибогбе

«Мисс Коста-Рика» Мария Фернанда Родригес Авила

«Мисс Венесуэла» Аманда Дудамель

«Мисс Сейшелы», Габриэлла Гонтье

«Мисс Панама» Солярис Барба

«Мисс Аргентина» Барбара Кабрера

Среди финалисток были преимущественно девушки с западного полушария. В топ-5 вошли участницы с Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики. Всего в конкурсе принимали участие 84 девушки.