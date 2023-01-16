. Максим Галкин будет всегда под ногтем налоговой в России

Артист Максим Галкин не смог закрыть свои дела в России. После того, как в Сети всплыла информация о том, что Примадонна прощается с компанией, которую когда-то создала и назвала в свою честь, поползли подобные слухи и о Галкине. Однако попытки комика закрыть все дела в России оказались тщетными. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Поговаривали, что Максим Галкин хотел закрыть свой бизнес в России. В декабре его представители подали заявление о ликвидации ИП, но им не удалось завершить дело. Федеральная налоговая служба отклонила обращение 46-летнего комика. Ранее Галкин избавился от компании «МГ Лаб», созданной в 2020 году. Организация занималась публикацией контента и рекламой в прессе. Она перестала существовать в сентябре.Его именитая супруга с бизнесом на родине попрощалась в декабре. Тогда Примадонна начала ликвидацию последней принадлежащей ей компании под названием «АБП». С ее помощью организовывались концерты и координировалась работа «Радио Алла». К слову, недавно стало известно, что Алла Борисовна отчаянно хотела помилования мужа в России после всего им сказанного. Так, 73-летняя исполнительница пыталась вызвать у чиновников сочувствие и снять с Максима статус иноагента, чтобы тот продолжил работать на российском телевидении. Об этом СМИ рассказал анонимный источник. «Алла Борисовна пыталась вернуть Максима Галкина на телеэкраны, обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях юмориста не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками: мол, даже если вернем Галкина, народ его не примет», — поведал инсайдер.