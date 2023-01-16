. Максим Галкин будет всегда под ногтем налоговой в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин будет всегда под ногтем налоговой в России

Максим Галкин будет всегда под ногтем налоговой в России
Артист Максим Галкин не смог закрыть свои дела в России.   После того, как в Сети всплыла информация о том, что Примадонна прощается с компанией, которую когда-то создала и назвала в свою честь, поползли подобные слухи и о Галкине. Однако попытки комика закрыть все дела в России оказались тщетными. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Поговаривали, что Максим Галкин хотел закрыть свой бизнес в России. В декабре его представители подали заявление о ликвидации ИП, но им не удалось завершить дело. Федеральная налоговая служба отклонила обращение 46-летнего комика. Ранее Галкин избавился от компании «МГ Лаб», созданной в 2020 году. Организация занималась публикацией контента и рекламой в прессе. Она перестала существовать в сентябре.
Его именитая супруга с бизнесом на родине попрощалась в декабре. Тогда Примадонна начала ликвидацию последней принадлежащей ей компании под названием «АБП». С ее помощью организовывались концерты и координировалась работа «Радио Алла». К слову, недавно стало известно, что Алла Борисовна отчаянно хотела помилования мужа в России после всего им сказанного. Так, 73-летняя исполнительница пыталась вызвать у чиновников сочувствие и снять с Максима статус иноагента, чтобы тот продолжил работать на российском телевидении. Об этом СМИ рассказал анонимный источник. «Алла Борисовна пыталась вернуть Максима Галкина на телеэкраны, обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях юмориста не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками: мол, даже если вернем Галкина, народ его не примет», — поведал инсайдер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Премьер Украины и замгоссекретаря США обсудили восстановление электроэнергии
Премьер Украины и замгоссекретаря США обсудили восстановление
С какими знаками зодиака дружить опасно ?
С какими знаками зодиака дружить опасно ?
Шаман отправился на фронт с концертами
Шаман отправился на фронт с концертами
Кристина Орбакайте показала мужа- именинника с «подарочком»
Кристина Орбакайте показала мужа- именинника с «подарочком»
Даня Милохин - беспредельщик
Даня Милохин - беспредельщик
Наташа Королева гостит у мамы в США без Тарзана
Наташа Королева гостит у мамы в США без Тарзана
Анна Семенович поделилась фото без фильтров
Анна Семенович поделилась фото без фильтров
Мирослава Карпович заявила, что с Павлом Прилучным вместе детей воспитывает
Мирослава Карпович заявила, что с Павлом Прилучным вместе детей
Чего ждать знакам зодиака в ближайшие недели ?
Чего ждать знакам зодиака в ближайшие недели ?
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.01.2023 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.01.2023 (14 фото)
16-летняя дочь Юлии Началовой выступила на большой сцене, поразив сходством с мамой
16-летняя дочь Юлии Началовой выступила на большой сцене, поразив
Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына - именинника
Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына -

Топ на сегодня

Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии
Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии
Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним
Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним
ЧП: Отец зарезал малыша сына из-за развода
ЧП: Отец зарезал малыша сына из-за развода

Еще по теме

Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
Максим Галкин возгордился новым статусом
Максим Галкин подрабатывает в Израиле
Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет, а сам приехать не смог