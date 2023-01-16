. Маньяк рвется на фронт воевать

Пожизненно заключенный маньяк хочет пойти на службу. Ангарский маньяк Михаил Попков отбывает два пожизненных срока в колонии. В интервью журналистам он заявил о желании попасть в зону спецоперации. В 90-х маньяк наводил ужас на жителей всей Иркутской области. Известия о его зверствах расходились по стране. Маньяк издевался над женщинами и жестоко их убивал. Поймать преступника удалось лишь в 2012 году, он сознался в 84 преступлениях. А во время недавней беседы с «Вести Иркутск» сделал жуткое признание об еще двух жертвах. Это совсем не помешало Попкову поделиться своей мечтой. «В армию хочу попасть», — рассказал он в интервью. Похоже, заключенный готов приступить к службе в ближайшее время. «Если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился», — заметил 57-летний осужденный. Он уверен, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована», но добавил, мол, здоровье может его подвести. «На сколько там человека хватит?» — поинтересовался бывший милиционер. «Сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть десять лет в тюрьме нахожусь, в общем, думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — рассуждал он. Попков лишь ждет предложения. «Дело в том, что я еще могу сомневаться или не сомневаться. Это полдела. Но мне может никто ничего и не предложить», — заключил убийца.