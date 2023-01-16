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Марго Робби рассказала о любви к хеви-металу

Марго Робби рассказала о любви к хеви-металуАктриса Марго Робби рассказала о любви к хеви-металу и группе Slipknot

Австралийская актриса Марго Робби рассказала о любви к хеви-металу и группе Slipknot. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале ведущего и комика Грэма Нортона.

Артистка вспомнила, что в школьном возрасте она была готом и слушала только тяжелую музыку. Кроме того, она красила волосы в черный цвет и отрезала их при помощи бритвы. В 17 лет она дебютировала в сериале «Соседи» и узнала, что фанаты этого шоу тоже ходят на концерты Slipknot.

«Между поклонниками Slipknot и "Соседей" существует много пересечений. Ко мне никогда не подходило столько людей, сколько на выступлении Slipknot. Они беспокоились о персонажах и спрашивали, все ли в порядке с ребенком такого-то и такого-то героев. Они были искренне заинтересованы как в Slipknot, так и в "Соседях"», — поделилась Робби.

Ранее актриса рассказала об одной из самых значимых ролей в своей карьере. «Когда я впервые посмотрела фильм "Тоня против всех", то подумала: "Хорошо, я все-таки хорошая актриса"», — отметила Робби. После участия в проекте в 2018 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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