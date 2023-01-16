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МИД заявил о попытках агрессивных действий Запада против российских дипломатов

МИД заявил о попытках агрессивных действий Запада против российских дипломатовЗамглавы МИД Иванов заявил о попытках агрессивных действий Запада против дипломатов РФ

Россия фиксирует попытки агрессивных действий некоторых стран Запада против российских дипломатов и заграничных учреждений. Об этом рассказал статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов в интервью ТАСС.

Он заявил, что нарушения международного права происходят на фоне начавшейся после объявления специальной военной операции русофобской истерии.

«Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», — подчеркнул Иванов.

Он пояснил, что здания посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, забрасывали бутылки с зажигательной смесью и иные опасные предметы, разбивали стекла. Происходили случаи прямой агрессии в отношении дипломатических сотрудников и членов их семей. По некоторым фактам Генеральной прокуратурой России уже возбуждены уголовные дела.

Ранее Иванов сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) почти перестали выдавать россиянам многократные визы, а некоторые государства намеренно выдвигают невыполнимые требования туристам для получения шенгена.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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