. Мирослава Карпович заявила, что с Павлом Прилучным вместе детей воспитывает

Актриса Мирослава Карпович рассказала об отношениях с артистом. Как только Прилучный расстался с Муцениеце, он тут же отправился на отдых с Карпович. Артисты не комментировали отношения, что только подогрело слухи об их романе. Из-за слухов о романе с Прилучным на Мирославу обрушилась волна хейта. Многие стали обвинять ее в развале некогда крепкой семьи, где растут двое детей. Позже актер прокомментировал отношения с коллегой, заявив, что та всего лишь оказала ему моральную поддержку и незаслуженно стала жертвой нападок. Их союз действительно продержался недолго. В начале прошлого года сплетники заговорили о расставании артистов, а летом Павел сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Фанаты жаждут узнать реакцию Карпович на такой поворот событий, и ведущие Rutube-шоу «Злые языки» решили пойти на хитрость. Блогер Андрей Борисов позвонил 36-летней актрисе, представившись продюсером кинопроекта. Он заявил, что хотел бы пригласить Мирославу на пробы. Якобы той нужно сыграть жертву абьюза.«Мы знаем, что у вас был опыт негативных отношений. Ищем актрис, которые смогут этот опыт привнести в сценарий», — говорил блогер, намекая на Прилучного, которого уже обвиняли в домашнем насилии. «Причем тут моя личная жизнь? — удивилась Карпович. — Я могу сыграть и космонавта». «У нас история, что инопланетянин издевается, бьет главную героиню…» — импровизировал Андрей. «На меня никто никогда в жизни руку не поднимал, слава Богу. Дай Боже, чтобы так было с каждой. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе… Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить», — откровенничала звезда «Папиных дочек». Борисов добавил, что якобы планирует пригласить на роль абьюзера самого Прилучного и спросил, устроит ли ее такое партнерство. «Да, мы с Пашей в хороших отношениях. Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей…» — делилась актриса, не уточнив каких именно детей она имела в виду. Когда разговор завершился, ведущие «Злых языков» отметили доброту Карпович. Несмотря на неприятные сплетни, звезда была тактичной и тепло отзывалась о коллеге.