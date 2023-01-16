. Мэра Свирска подозревают в превышении должностных полномочий

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, МО МВД России «Черемховский» и следователи СК при силовой поддержке отряда специального назначения установили факт превышения служебных полномочий мэром одного из муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Установили, что в 2020 году в муниципалитете ко дню города установили арт-объект «Поющее дерево». Монтаж арт-объекта оплатил благотворительный фонд. Позже администрация города заключила муниципальный контракт с подрядчиком на строительство и благоустройство сквера. По контракту 1,5 миллиона рублей направили на изготовление и монтаж арт-объекта, который фактически уже был установлен.

Для оплаты работ по проекту «Жилье и городская среда» мэр запросил деньги в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области. Исполнителем работ выступило общество с ограниченной ответственностью, которым руководит иркутский чиновник. Предположительно, речь идет о мэре Свирска Владимире Орноеве.

Сотрудники СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 286 и 159 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Специалисты провели 16 обысков, изъяли документы и компьютерную технику, которая может выступать в качестве вещественных доказательств. Сейчас сотрудники СК и полиции проводят все необходимые следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области