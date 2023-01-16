. Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому оно достанется
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Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому оно достанется

Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому оно достанется

Российская актриса, народная артистка СССР, Инна Чурикова в минувшую субботу скончалась в возрасте 79 лет. После этого в Сети появилась информация о наследстве знаменитой артистки.

Инна Чурикова оставила своим близким солидное наследство. Пару лет назад она показала свой роскошный подмосковный дом в программе "На дачу!".


Знаменитая артистка проживала в усадьбе, расположенной на Николиной Горе. Строившийся более 10 лет дом похож на классическое дворянское гнездо, характерное для 19 века.

Дом Инны Чуриковой в Подмосковье

В трехэтажном особняке можно найти кучу антиквариата и итальянской мебели из дорогих пород древесины. 

Венчает все это позолоченная люстра с настоящим фонтаном из хрустальных подвесок, которая была привезена из Франции.

"Я живу неподалеку от имения Инны Михайловны на Николиной Горе. Поэтому имею ежедневную возможность лицезреть ее дом. Соседи за глаза называют усадьбу Чуриковой "Барский двор". Там все ухожено: Инна Михайловна при жизни следила за территорией. В содержание своей дачи она вкладывала большие средства. Всем понятно, что хозяева – люди весьма обеспеченные", - рассказала "Московскому комсомольцу" Алена Кравец.

Дом Инны Чуриковой в Подмосковье

Шикарный особняк Инны Чуриковой риелторы оценивают в 300 млн рублей, отмечает светская львица. Кроме того, звезда жила в квартире в самом центре Москвы, стоимость которой составляет не менее 60 млн рублей. 

Таким образом, наследство Чуриковой в общей сложности можно оценить как минимум в 350 млн рублей.


Кто получит наследство Инны Чуриковой

По данным СМИ, наследниками первой очереди являются муж и сын ушедшей из жизни знаменитой артистки.


Как утверждают юристы, вдовец является владельцем половины имущественных активов, при этом она не подлежит разделу. В то же время остальное имущество в равных долях будет поделено между ним самим и сыном.

Однако источник РИА ФАН утверждает, что муж Инны Чуриковой, вероятно, может отказаться от положенной ему по закону доли в пользу собственного сына, не желая заниматься бюрократией.

"Сын Чуриковой вместе с вдовцом – основные претенденты на все имущество, включая загородный дом. Он стоит около 300 миллионов рублей. У нас говорят, что они думают о продаже особняка. С этим, думаю, проблем не будет. Претенденты уже есть. В том числе и я. Место – элитное, дом – роскошный. Хорошее вложение средств", - считает Алена Кравец.

Инна Чурикова с мужем и сыном
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По материалам: uposters.ru

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