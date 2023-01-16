. Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
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Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты

Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчетыМобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать статистическую отчетность

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предпринимателям, призванным в ходе частичной мобилизации, разрешается не сдавать статистическую отчетность. Документ опубликован на сайте правительства.

Такая мера была принята для того, чтобы призванные на службу бизнесмены избежали штрафов за непредоставление отчетности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет давать кредитные каникулы мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса. Закон распространяется на субъектов бизнеса, которые заключили кредитный договор до даты мобилизации единственного участника бизнеса.

Согласно новому порядку, теперь заемщик и его родственники имеют право обратиться к кредитору до 31 декабря 2023 года с требованием предоставить льготный период для отплаты. Такое же правило распространяется и на ипотечные кредиты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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