. МВД дало ответ на просьбу французского журналиста об убежище в России

МВД РФ заявило о готовности рассмотреть прошение французского журналиста Боке об убежище

Министерство внутренних дел России (МВД РФ) готово рассмотреть прошение французского журналиста, пророссийского активиста Адриана Боке, освещавшего конфликт в Донбассе, о предоставлении политического убежища. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории Российской Федерации французского журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления», — дало ответ ведомство.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что в декабре 2022 года журналисту отправили разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории России.

Отмечается, что решение о предоставлении убежища Боке будет принято на основе федерального закона с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за пророссийскую позицию.

Боке попросил убежища в России в середине декабря. Кроме того, журналист обратился к властям с просьбой помочь ему получить гражданство России.

Боке дважды посещал Украину с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи. После визита в страну он публично рассказал об убийствах украинскими военнослужащими российских военнопленных. Также журналист заявил, что стал свидетелем провокационной инсценировки массовой гибели людей в украинской Буче.