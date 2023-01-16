. На Домклик появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ «Господдержка»* и «Семейная ипотека»**. Это значит, что для строительства дома на таких участках можно оформить льготную ипотеку. Подобные объявления отмечены значком «Ипотека с господдержкой», сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Чтобы в карточке появилась такая отметка, в объявлении нужно указать корректный кадастровый номер участка, а земля должна относиться к категории «земли населённых пунктов». Вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства. Если все условия выполнены, значок появится автоматически.

Как отмечают в Сбере, эта маркировка поможет потенциальному покупателю сразу понять, подходит ли выбранный участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке, а продавцу — быстрее продать объект. Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).

ПАО Сбербанк

Домклик от Сбера

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* Условия кредитования

Период действия программы. Банк заключает кредитные договоры до 01.07.2024. Цель кредита. Покупка готового или строящегося жилья от юрлица или ИП. Покупка дома от юрлица или ИП. Постройка дома самостоятельно или с помощью юрлица или ИП. Ограничения Кредит не предоставляется на приобретение недвижимости на вторичном рынке, на покупку апартаментов, на рефинансирование действующей ипотеки. Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 ₽. Макс. сумма кредита 12 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области 6 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в других регионах Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог. Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос От 15% Обеспечение по кредиту Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящееся жильё Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: На период строительства — залог другой вашей недвижимости (в случае строительства с подрядчиком) или поручительство физлица. После строительства — залог жилого дома. Страхование Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок. Страховать нужно от утраты, гибели и повреждений в пользу СберБанка на весь срок действия кредитного договора. Процентные ставки Базовая 9% Минимальная 7,7%

*Не является публичной офертой. Условия не учитывают других индивидуальных особенностей заемщика, которые могут повлиять на ставку. Банк оставляет за собой право на предложение персональной ставки, но не более базовой ставки по госпрограмме. Финальные условия кредитования определяются при заключении договора. Скидки, снижающие ставку Электронная регистрация –0,3 % Услуга позволяет зарегистрировать переход права собственности на готовую недвижимость без посещения Росреестра или МФЦ. Все действия происходят онлайн. Подробнее Страхование жизни –1 % Будьте уверены, что при несчастном случае страховая выплата полностью компенсирует обязательства перед банком по ипотеке.

** Условия кредитования

Период действия программы До 1 июля 2024 года — для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребёнок или уже есть двое и более детей, которые младше 18 лет. До 31 декабря 2027 года — для семей, в которых до 31 декабря 2023 родился ребёнок-инвалид. Цель кредита Приобретение готового или строящегося жилья, строительство жилого дома Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 ₽ Макс. сумма кредита 12 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области 6 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в других регионах Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог. Срок кредита

до 30 лет Первоначальный взнос От 15% Обеспечение по кредиту. Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящийся объект Для строительства жилого дома: На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а) После окончания строительства — залог жилого дома Страхование Залоговое имущество Жизнь и здоровье заемщика Процентные ставки Базовая 6% Базовая для ДФО 5%

*Не является публичной офертой. Условия не учитывают других индивидуальных особенностей заемщика, которые могут повлиять на ставку. Банк оставляет за собой право на предложение персональной ставки, но не более базовой ставки по госпрограмме. Финальные условия кредитования определяются при заключении договора. Скидки, снижающие ставку Электронная регистрация –0,3 % Услуга позволяет зарегистрировать переход права собственности на готовую недвижимость без посещения Росреестра или МФЦ. Все действия происходят онлайн.

