. Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына - именинника
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Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына - именинника

Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына - именинника
Певица Надежда Бабкина поделилась архивным кадром и показала семью своего сына. Надежда Бабкина поделилась радостью. Ее единственный сын Данила отпраздновал 15 января свой день рождения. Мужчине исполнилось 48 лет. По этому случаю артистка опубликовала в личном блоге трогательное архивное фото, на котором запечатлена молодой с еще совсем маленьким сыном.
«Мой единственный и любимый сын Данила!» — подписала снимок звезда. Надежда Георгиевна всегда гордилась своим сыном. Однако с его отцом Владимиром Заседателевым брак сохранить не смогла. Артистка рассказала в одном из интервью, что была беременна, когда муж впервые изменил ей. Однако тогда не ушла от супруга, прожив с ним 17 лет. Правда, звезда призналась, что после измены так и не смогла простить мужа и жила с ним, словно соседка, под одной крышей.
Оформить развод Надежда Георгиевна решилась после трагического случая с сыном. Данила вместе с друзьями попал в серьезную аварию. Юноше понадобилось экстренное хирургическое вмешательство и помощь врачей в реанимации.  К счастью, Данила пришел в себя до операции.
Тогда Бабкина просто жила в больнице, а вот Заседателев отказался навещать сына. Такого неуважения к собственному сыну Надежда Георгиевна простить не смогла и поставила точку в отношениях с мужем. «Я для себя сказала: «Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!». И все, мы расстались», — призналась она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына - именинника
Надежда Бабкина показала и поздравила своего единственного сына -

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