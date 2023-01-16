. Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет

Холодное время года испытывает наш иммунитет на прочность. Редко кому удается ни разу не подхватить простуду или грипп за весь осенне-зимне-весенний сезон. Валяться в постели неделю совершенно некогда, да и приятного в респираторных заболеваниях мало. Что же делать, чтобы укрепить защитные силы организма, и как быстро встать на ноги при первых признаках недуга? Предлагаем вашему вниманию рецепты от зимних простуд из простых продуктов.

Рецепты напитков от зимних простуд

Все рецепты, которые предоставлены ниже — это верные, проверенные народные средства от сезонных недугов. Перечисленные ингредиенты есть дома практически у каждого человека, а если нет, то их легко достать.





Черный чай от простуды. Конечно, обычный чай тут не поможет, но он станет основой для приготовления терпкого, согревающего напитка. Нам понадобится немного порошка аптечной ромашки, 2-3 листика мяты, натертый имбирь и несколько ягодок калины. Все это растворяют и настаивают в свежезаваренном листовом чае и пьют натощак. Если напиток кажется вам очень горьким, то в него можно добавить мед.

Настой из листьев ягод. Этот напиток нужно пить в течение дня, если чувствуете симптомы простуды или просто накануне перемерзли. На 1 литр кипятка возьмите 1 ч. л. кардамона, листьев малины, шиповника, смородины и брусники. Для вкуса можно добавить лимон. Настой согревает, тонизирует, насыщает организм полезными элементами.

Молочный напиток с куркумой. Свойства этой специи были известны еще в древней Индии. Желтый порошок обладает не только специфическим, манящим ароматом, но и лекарственными свойствами. Добавьте ложку куркумы на большую чашку горячего молока, натрите немного имбиря и положите щепотку кардамона. Вкуснее напиток будет с медом. Это отличная профилактика различных воспалений в осенне-зимний период.

Облепиховый чай. Облепиха удивительно вкусная и полезная. Возьмите горсть ягод и залейте ее кипятком, затем добавьте ломтик имбиря, пару листочков мяты и выжмите сок половины апельсина. Тонизирующий, укрепляющий, бодрящий эффект просто гарантирован. Простуда пройдет за пару дней без следа, если в течение дня вы будете пить понемногу этот напиток.





И все же помните, что легче предупредить простуду, чем потом лечить ее. Эти напитки очень полезны, однако они не заменят здорового образа жизни, закаливания, правильного режима сна и бодрствования, здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.