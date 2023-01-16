. Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет

Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет

Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет

Холодное время года испытывает наш иммунитет на прочность. Редко кому удается ни разу не подхватить простуду или грипп за весь осенне-зимне-весенний сезон. Валяться в постели неделю совершенно некогда, да и приятного в респираторных заболеваниях мало. Что же делать, чтобы укрепить защитные силы организма, и как быстро встать на ноги при первых признаках недуга? Предлагаем вашему вниманию рецепты от зимних простуд из простых продуктов.

Рецепты напитков от зимних простуд

Все рецепты, которые предоставлены ниже — это верные, проверенные народные средства от сезонных недугов. Перечисленные ингредиенты есть дома практически у каждого человека, а если нет, то их легко достать.


Черный чай от простуды. Конечно, обычный чай тут не поможет, но он станет основой для приготовления терпкого, согревающего напитка. Нам понадобится немного порошка аптечной ромашки, 2-3 листика мяты, натертый имбирь и несколько ягодок калины. Все это растворяют и настаивают в свежезаваренном листовом чае и пьют натощак. Если напиток кажется вам очень горьким, то в него можно добавить мед.

Настой из листьев ягод. Этот напиток нужно пить в течение дня, если чувствуете симптомы простуды или просто накануне перемерзли. На 1 литр кипятка возьмите 1 ч. л. кардамона, листьев малины, шиповника, смородины и брусники. Для вкуса можно добавить лимон. Настой согревает, тонизирует, насыщает организм полезными элементами.

Молочный напиток с куркумой. Свойства этой специи были известны еще в древней Индии. Желтый порошок обладает не только специфическим, манящим ароматом, но и лекарственными свойствами. Добавьте ложку куркумы на большую чашку горячего молока, натрите немного имбиря и положите щепотку кардамона. Вкуснее напиток будет с медом. Это отличная профилактика различных воспалений в осенне-зимний период.

Облепиховый чай. Облепиха удивительно вкусная и полезная. Возьмите горсть ягод и залейте ее кипятком, затем добавьте ломтик имбиря, пару листочков мяты и выжмите сок половины апельсина. Тонизирующий, укрепляющий, бодрящий эффект просто гарантирован. Простуда пройдет за пару дней без следа, если в течение дня вы будете пить понемногу этот напиток.


И все же помните, что легче предупредить простуду, чем потом лечить ее. Эти напитки очень полезны, однако они не заменят здорового образа жизни, закаливания, правильного режима сна и бодрствования, здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club
Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club
Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ее
Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и
Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ
В Братске выпавшей из автобуса пенсионерке выплатят 300 тысяч рублей компенсации
В Братске выпавшей из автобуса пенсионерке выплатят 300 тысяч рублей
За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет
Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и
В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов
В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов
Пролив Босфор закрыли из-за украинского судна
Пролив Босфор закрыли из-за украинского судна
Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за неисправности тормозного оборудования
Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за
Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в мороз
Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19

Топ на сегодня

Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину
В России подорожали телевизоры
В России подорожали телевизоры
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале

Еще по теме

Верные народные средства от весенней простуды
Имбирный напиток от кашля – проверенный рецепт для всей семьи
Летние травяные настои: способ укрепить здоровье на весь год
Два лучших напитка от простуды назвали эксперты