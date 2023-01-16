. Нашумевшие новинки: «Аватар: путь воды» и «Уэнсдей»
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Нашумевшие новинки: «Аватар: путь воды» и «Уэнсдей»

Киноиндустрия огромна и ежегодно производит сотни фильмов и сериалов. Одни проекты становятся кассовыми, а другие не получают благосклонности зрителей. В чем секрет популярности культовых произведений кинематографа? Рассмотрим на актуальных примерах.

«Аватар: Путь воды»

Снят известным именитым режиссером Джеймсом Кэмероном. В этом фильме действие происходит на планете Пандора, население которой вынуждено периодически отбиваться от посягательств землян. Сюжет довольно простой, незамысловатый, поднимающий понятные массовому зрителю темы: переезд и попытки закрепиться на новом месте, проблемы отцов и детей, дружбы и принятия. «Аватар: Путь воды» привлекает яркой и насыщенной картинкой: хорошо прорисованные персонажи, с характерными для их мира особенностями строения, насыщенные цвета, флуоресценция. Для отображения полной картины жизни на планете создатели фильма прорисовали различных эффектных животных, с которыми контактируют местные жители. И самая главная «фишка» проекта – это съемка водных сцен. Актеры до начала производства около полугода активно тренировались, учились приемам плавания, длительной задержке дыхания. В специальных бассейнах для съемок было применено оборудование для имитации течения, что делает сцены такими реалистичными. Очевидно, что ставка была сделана именно на визуальную часть и передачу эмоций персонажей под водой.

«Уэнсдэй»

Одним из авторов данного проекта стал знаменитый режиссер Тим Бертон, известный своим умением создавать мрачные необычные миры и таких же персонажей. В сериале очень хорошо прослеживается его стилистика и внимательность к деталям. В центре сюжета – бунтующий подросток из семейки Аддамс, у которого, ко всему прочему, начали проявляться сверхспособности. Проблемы в проекте подняты простые и знакомые многим – адаптация в новой школе, дружба, первая любовь, попытки найти себя. Главная героиня попадает в детективную историю, и пытается понять, кто есть кто в самой школе и в маленьком городке по соседству. «Уэнсдэй» может похвастаться довольно характерными второстепенными персонажами, каждому из которых прописали яркий характер и специфический образ. Очаровала зрителей и рука по имени Вещь, которую сыграл реальный актер, а не создала компьютерная графика.

В обоих этих проектах ставка сделана на незамысловатый, понятный сюжет, зрелищность и некоторую загадочность представленных миров и персонажей.

# Женское

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