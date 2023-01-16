. Настю Ивлееву распекли за полуголое фото
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Настю Ивлееву распекли за полуголое фото

Настю Ивлееву распекли за полуголое фото
Ведущую Настю Ивлееву раскритиковали за откровенные снимки. На днях Настя Ивлеева сообщила фанатам, что отправилась в отпуск с любимым человеком.  Звезда не обманула. Этим любимым человеком оказалась мама телеведущей. Женщина увлеклась изучением местных окрестностей и фотосъемкой. А Настя в это время решила устроить провокационную фотосессию. Знаменитость позировала в ярких плавках и футболке, надетой на голое тело. Однако откровенные снимки многие фанаты не оценили по достоинству. Большинство пришло к выводу, что Настя заметно прибавила в весе и не должна была демонстрировать лишние килограммы таким образом.
«Разжирела!», «Настя, верни свою прежнюю фигуру!», «Зачем такие фото, если ты так и не показала все самое интересное!», «Слишком личное лучше не выставлять напоказ!»,— возмущались пользователи. К слову, и сама Ивлеева признала, что ее фигура далека от идеала. Поэтому в предстоящем году поставила себе цель стать обладательницей безупречных форм. Тем более что ранее телеведущей удавалось кардинальное преображение. В 2020 году во время карантина телеведущая сумела скинуть 10 кг. По словам Ивлеевой, она старалась не есть за 4-5 часов до сна, питалась в основном овощами и рыбой и старалась спать по 7-8 часов в сутки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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