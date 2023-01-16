. Настроиться на позитив и избавиться от лишнего: лунный гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 января 2023 года

В предстоящую субботу ожидается новолуние в Водолее. Это явление будет способствовать свободе и независимости, а также поможет многим людям стать более заботливыми и внимательными. Кажетта Ахметжанова составила лунный гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 января 2023 года. Главная задача для всех на эту неделю – настроиться на позитив.

Лунный гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 января

Предстоящие семь дней позволят людям освободиться от всего, что им мешает в жизни: обязанностей, токсичных связей и ненужных вещей. Важно на этой неделе быть в окружении приятных людей с одинаковыми взглядами на жизнь, творить добро и качественно отдыхать.





Понедельник, 16.01

В этот день будет преобладать отличное настроение. Благодаря этому в отношениях многих людей будут царить мир и гармония. Кроме того, у многих проснется тяга к прекрасному — это будет отличный шанс проявить свои творческие способности и таланты. Все ваши старания будут не только замечены, но и получат достойную оценку. Важно в этот день уверенно идти к своей цели и получать удовольствие от процесса. В таком случае можно добиться желаемых результатов.

Вторник, 17.01

Сегодня уверенность многих представителей знаков зодиака будет зашкаливать, поэтому любое дело, за которое они возьмутся, будет иметь успех. Важно определиться со своими целями во всех сферах жизни и составить подробный план по их достижению.

Среда, 18.01

С наступлением экватора недели люди будут продолжать пребывать спокойном, гармоничном состоянии. Поэтому все задачи, которые были поставлены еще с начала недели, успешно решатся в срок. Аура дня также будет удачной для сферы карьеры и реализации нового проекта.

Четверг, 19.01

В этот день многим захочется провести время наедине. Несмотря на то, что вы любите своих близких и цените их желание помочь, принимать решения нужно самостоятельно. Проявляйте ответственность за все, что вы делаете, тогда вам не придется сталкиваться с негативными последствиями своих поступков.





Пятница, 20.01

Это отличное время для реализации своих самых смелых проектов и идей. Вы будете получать удовольствие от того, что делаете и в каком направлении движетесь. У вас проснется желание достичь большего. Для этого можете привлекать своих знакомых и друзей.

Суббота, 21.01

Если в этот день у вас возникнут небольшие конфликтные или спорные ситуации, аура этого времени поможет вам мирно урегулировать их. Решение, которое будет принято, окажется приемлемым для обеих сторон. В таком случае все неприятности уйдут в прошлое. Если хотите привлечь к себе положительную энергию в этот день, используйте в одежде красный цвет.

Воскресенье, 22.01

Чтобы провести воскресенье в отличном настроении, постарайтесь начать утро с положительных моментов: добрых слов, улыбки, поцелуев и вкусного завтрака. Если сможете в этот день реализовать блестящую идею, получите признание и много слов благодарности. Если остались незавершенные дела, воспользуйтесь приливом энергии и завершите их. Вечернее время постарайтесь провести в приятной компании или наедине, чтобы качественно отдохнуть.