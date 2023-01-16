. Наташа Королева гостит у мамы в США без Тарзана

Певица Наташа Королева отдыхает в Майами с мамой и сестрой. Наташа Королева улетела на новогодние праздники в США, чтобы повидаться с мамой Людмилой Порывай и старшей сестрой Ириной. Певица опубликовала в соцсети несколько фото и видео с родственницами, дав понять, что между ними до сих пор прекрасные отношения, несмотря на конфликт, разгоревшийся у мужа певицы с тещей. Как известно, в прошлом году Порывай поддержала оскорбительные высказывания в адрес Тарзана, которые позволила себе произнести на концерте в Майами украинская исполнительница Ирина Билык. Ее поступок сразу же стал достоянием общественности, после чего Сергей Глушко отписался от мамы Наташи Королевой в соцсети.Казалось, что от Порывай отвернулась вся семья младшей дочери, однако артистка смогла сохранить с родительницей хорошие отношения, но не рискнула брать с собой в Штаты мужа. В Майами певица прекрасно проводит время с родными и публикует счастливые семейные кадры. А в комментариях к очередному видео, снятому во время празднования старого Нового года, Королева уточнила, как ей удалось не разругаться с Порывай. «Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — написала она. Справедливости ради стоит отметить, что Королева и в Москве последнее время предпочитает развлекаться отдельно от Глушко: на дни рождения друзей и светские мероприятия она обычно приходит с подругами, чем провоцирует слухи о скором разводе с Тарзаном. Однако пока все сплетни не находят никакого подтверждения, а супруги продолжают жить вместе с загородном доме.