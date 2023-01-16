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Названы место и время похорон Кикабидзе

Названы место и время похорон КикабидзеПродюсер Абзианидзе: Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси

Грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщил его продюсер Рати Абзианидзе. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель певца назвал место и время похорон. Гражданская панихида будет организована 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны пройдут 19 января на Верийском кладбище, указал он. «Это было желание Бубы при жизни», — подчеркнул продюсер.

Кикабидзе умер на 85-м году жизни в воскресенье, 15 января. Позже стало известно, что артист долгое время испытывал проблемы со здоровьем. Он находился в клинике на протяжении нескольких недель и последние дни провел в реанимации.

В октябре 2021 года скончалась жена артиста Ирина Кебадзе.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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