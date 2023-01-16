. Нейросеть перерисовала известные мемы на свой лад (13 фото)
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Нейросеть перерисовала известные мемы на свой лад (13 фото)

Мем: грустный Киану РивзОдин пользователь под никнеймом Lozmosis решил дать нейросети Midjourney необычное задание - перерисовать известные мемы. Ну что сказать, искусственный интеллект сделал все, что было в его силах. В итоге получилось забавное безумие. Собственно, Lozmosis, наверняка, рассчитывал именно на такой результат. Давайте поглядим на эти смешные и дурацкие трансформации.

Мем: грустный Киану Ривз


Значение: Безысходность или пофигизм в самых экстраординарных ситуациях.

Мем: Две женщины орут на озадаченного кота

Мем: Две женщины орут на озадаченного кота
Значение: Символизирует реакцию на необоснованные обвинения или претензии.

Мем: Гарольд, скрывающий боль

Мем: Гарольд, скрывающий боль
Значение: Необходимость притворяться радостным, хотя на на самом деле тебе грустно.

Мем: Фейспалм с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала «Звёздный путь»

Мем: Фейспалм с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала «Звёздный путь»
Значение: Реакция на чью-то глупость.

Мем: Всё хорошо

Мем: Всё хорошо
Значение: Используется в ситуациях, когда кто-то пытается найти позитивные стороны в происходящем абсурде.

Мем: Неверный парень

Мем: Неверный парень
Значение: Чаще всего мем используется в контексте конфликта полезного с приятным, старого с новым.

Мем: Ну давай расскажи мне

Мем: Ну давай расскажи мне
Значение: Символизирует тот факт, что человек уже догадался о возможном обмане, но готов понаблюдать, что собеседник будет говорить дальше.

Мем: Да, я слышал

Мем: Да, я слышал
Значение: Высмеивание типичных качков.

Мем: Два человека-паука показывают друг на друга

Мем: Два человека-паука показывают друг на друга
Значение: Высмеивание конфликтности схожих вещей, личностей или событий.

Мем: Травмированный мистер Исключительность

Мем: Травмированный мистер Исключительность
Значение: Мем-сравнение. Первое изображение — реакция героя на позитивное событие. Вторая — его реакция на что-то менее удачное.

Мем: Доге

Мем: Доге
Значение: Выражает подозрение, неодобрение и непонимание происходящего.

Мем: Деловой манекен

Мем: Деловой манекен
Значение: Высмеивание бизнес-идей и горе-стартапов.

Мем: Элмо в огне

Мем: Элмо в огне
Значение: Высмеивает хаос и абсурдность происходящих событий. Речь может идти о бытовых и глобальных ситуациях.
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По материалам: trinixy

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