. Нейросеть перерисовала известные мемы на свой лад (13 фото)

Один пользователь под никнеймом Lozmosis решил дать нейросети Midjourney необычное задание - перерисовать известные мемы. Ну что сказать, искусственный интеллект сделал все, что было в его силах. В итоге получилось забавное безумие. Собственно, Lozmosis, наверняка, рассчитывал именно на такой результат. Давайте поглядим на эти смешные и дурацкие трансформации.Мем: грустный Киану РивзЗначение: Безысходность или пофигизм в самых экстраординарных ситуациях.Мем: Две женщины орут на озадаченного котаЗначение: Символизирует реакцию на необоснованные обвинения или претензии.Мем: Гарольд, скрывающий больЗначение: Необходимость притворяться радостным, хотя на на самом деле тебе грустно.Мем: Фейспалм с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала «Звёздный путь»Значение: Реакция на чью-то глупость.Мем: Всё хорошоЗначение: Используется в ситуациях, когда кто-то пытается найти позитивные стороны в происходящем абсурде.Мем: Неверный пареньЗначение: Чаще всего мем используется в контексте конфликта полезного с приятным, старого с новым.Мем: Ну давай расскажи мнеЗначение: Символизирует тот факт, что человек уже догадался о возможном обмане, но готов понаблюдать, что собеседник будет говорить дальше.Мем: Да, я слышалЗначение: Высмеивание типичных качков.Мем: Два человека-паука показывают друг на другаЗначение: Высмеивание конфликтности схожих вещей, личностей или событий.Мем: Травмированный мистер ИсключительностьЗначение: Мем-сравнение. Первое изображение — реакция героя на позитивное событие. Вторая — его реакция на что-то менее удачное.Мем: ДогеЗначение: Выражает подозрение, неодобрение и непонимание происходящего.Мем: Деловой манекенЗначение: Высмеивание бизнес-идей и горе-стартапов.Мем: Элмо в огнеЗначение: Высмеивает хаос и абсурдность происходящих событий. Речь может идти о бытовых и глобальных ситуациях.