Нейросеть перерисовала известные мемы на свой лад (13 фото)
Сегодня, 13:56
Один пользователь под никнеймом Lozmosis решил дать нейросети Midjourney необычное задание - перерисовать известные мемы. Ну что сказать, искусственный интеллект сделал все, что было в его силах. В итоге получилось забавное безумие. Собственно, Lozmosis, наверняка, рассчитывал именно на такой результат. Давайте поглядим на эти смешные и дурацкие трансформации.
Мем: грустный Киану Ривз
Значение: Безысходность или пофигизм в самых экстраординарных ситуациях.
Мем: Две женщины орут на озадаченного кота
Значение: Символизирует реакцию на необоснованные обвинения или претензии.
Мем: Гарольд, скрывающий боль
Значение: Необходимость притворяться радостным, хотя на на самом деле тебе грустно.
Мем: Фейспалм с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала «Звёздный путь»
Значение: Реакция на чью-то глупость.
Мем: Всё хорошо
Значение: Используется в ситуациях, когда кто-то пытается найти позитивные стороны в происходящем абсурде.
Мем: Неверный парень
Значение: Чаще всего мем используется в контексте конфликта полезного с приятным, старого с новым.
Мем: Ну давай расскажи мне
Значение: Символизирует тот факт, что человек уже догадался о возможном обмане, но готов понаблюдать, что собеседник будет говорить дальше.
Мем: Да, я слышал
Значение: Высмеивание типичных качков.
Мем: Два человека-паука показывают друг на друга
Значение: Высмеивание конфликтности схожих вещей, личностей или событий.
Мем: Травмированный мистер Исключительность
Значение: Мем-сравнение. Первое изображение — реакция героя на позитивное событие. Вторая — его реакция на что-то менее удачное.
Мем: Доге
Значение: Выражает подозрение, неодобрение и непонимание происходящего.
Мем: Деловой манекен
Значение: Высмеивание бизнес-идей и горе-стартапов.
Мем: Элмо в огне
Значение: Высмеивает хаос и абсурдность происходящих событий. Речь может идти о бытовых и глобальных ситуациях.
Мем: грустный Киану Ривз
Значение: Безысходность или пофигизм в самых экстраординарных ситуациях.
Мем: Две женщины орут на озадаченного кота
Значение: Символизирует реакцию на необоснованные обвинения или претензии.
Мем: Гарольд, скрывающий боль
Значение: Необходимость притворяться радостным, хотя на на самом деле тебе грустно.
Мем: Фейспалм с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала «Звёздный путь»
Значение: Реакция на чью-то глупость.
Мем: Всё хорошо
Значение: Используется в ситуациях, когда кто-то пытается найти позитивные стороны в происходящем абсурде.
Мем: Неверный парень
Значение: Чаще всего мем используется в контексте конфликта полезного с приятным, старого с новым.
Мем: Ну давай расскажи мне
Значение: Символизирует тот факт, что человек уже догадался о возможном обмане, но готов понаблюдать, что собеседник будет говорить дальше.
Мем: Да, я слышал
Значение: Высмеивание типичных качков.
Мем: Два человека-паука показывают друг на друга
Значение: Высмеивание конфликтности схожих вещей, личностей или событий.
Мем: Травмированный мистер Исключительность
Значение: Мем-сравнение. Первое изображение — реакция героя на позитивное событие. Вторая — его реакция на что-то менее удачное.
Мем: Доге
Значение: Выражает подозрение, неодобрение и непонимание происходящего.
Мем: Деловой манекен
Значение: Высмеивание бизнес-идей и горе-стартапов.
Мем: Элмо в огне
Значение: Высмеивает хаос и абсурдность происходящих событий. Речь может идти о бытовых и глобальных ситуациях.
По материалам: trinixy