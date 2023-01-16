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Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах

Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Журналисты выяснили, что актер Дмитрий Назаров получал миллионы от государства, которое ненавидит. У актера было 28 госзаказов на сумму 6,8 млн рублей. Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова из-за своей агрессивной позиции в адрес России. Актер в последнее время не скрывал своей брезгливости к соотечественникам, несмотря на многочисленные внушения его руководителя Константина Хабенского.
Журналисты kp.ru выяснили, что это не мешало Назарову кормиться за счет российского бюджета много лет. Выяснилось, что у Назарова было 28 госзаказов на сумму 6,8 млн рублей, причем часть из них актер подписал уже после исполнения нашумевших частушек. Поклонники уже отреагировали на негативные высказывания Назарова. В Нижнем Тагиле, например, отменили спектакль «Корень любви», запланированный на 1 февраля. Люди массово сдают билеты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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