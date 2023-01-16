. Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны заменители кофе
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Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны заменители кофе

Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны заменители кофе

Некоторые заменители кофе не всегда безопасны из-за большого содержания кофеина и могут быть вовсе противопоказаны людям, например, с артритом, депрессией или варикозом. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Одним из популярных заменителей кофе является цикорий. В его состав входят витамины группы В, витамин С, каротин, пектин, микро- и макроэлементы — калий, железо, кальций, натрий, магний и другие. Однако стоит помнить, что напиток противопоказан детям до трех лет, людям, имеющим астму, патологии желчного пузыря, варикозное расширение вен. Помимо этого, вещества в составе цикория могут вызывать аллергию.

Еще один спорный заменитель кофе — гуарана. Из-за большого содержания кофеина он противопоказан детям до пяти лет, беременным и кормящим женщинам, а также при артритах и хронической депрессии.

Меньше всего противопоказаний имеют ячменный напиток и желудевый кофе, считает Новикова. По ее словам, ячменный напиток помогает улучшить самочувствие людей при болезнях почек и органов ЖКТ, а ячмень содержит витамины А, Е, B, D, минералы, белки, углеводы и клетчатку.

«Рекомендуемая норма потребления ячменного напитка 2-3 чашки в день. Его не стоит употреблять людям с циалекией, так как это глютен содержащий продукт. В остальном никаких противопоказаний по употреблению напитка нет. Желудевым кофе, при всей пользе, также не стоит злоупотреблять. Его можно пить не больше 5 чашек в день», — заключила специалист.

Ранее «Парламентская газета» писала, в каком количестве можно пить эспрессо-тоник и бамбл-кофе. По словам врача-диетолога Александра Разаренова, эти летние бодрящие напитки лучше употреблять не более одного раза в день. 

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По материалам: pnp.ru

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