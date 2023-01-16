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Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты

Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планетыOxfam: с 2020 года на 1% населения пришлось 63 процента всех новых личных накоплений

Две трети накопленных с 2020 года личных богатств в мире приходятся всего на один процент населения планеты. Об этом сказано в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

С 2020 года на один процент наиболее богатых людей мира пришлось 63 процента всех новых личных накоплений (26 триллионов долларов). При этом 99 процентам остального населения планеты досталось только 16 триллионов долларов (37 процентов).

Рост цен на еду и энергоносители тоже помог богатейшим людям. Их доход, полученный от акций 95 корпораций в продовольственной и энергетической сферах, составил 257 миллиарда долларов. Например, состояние индийского угольного магната Гаутама Адани за прошлый год увеличилось на 42 миллиарда долларов.

«В то время как простые люди ежедневно экономят на самом необходимом, включая еду, сверхбогатые превзошли даже свои самые смелые мечты», — сказала исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер. Для борьбы с неравенством организация призывает к увеличению налогообложения сверхбогатых людей. Введение хотя бы пятипроцентного дополнительного налога на состояние миллиардеров позволит избавить от нищеты два миллиарда людей.

Что касается России, то больше всего в прошлом году разбогател основной владелец компании-производителя удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор, его капитал вырос на 5,3 миллиарда долларов (до 13 миллиардов).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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