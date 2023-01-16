. Одиночество и покой: характеристика 17 января 2023 года по лунному календарю
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Одиночество и покой: характеристика 17 января 2023 года по лунному календарю

Одиночество и покой: характеристика 17 января 2023 года по лунному календарю

Подробная и точная характеристика дня 17 января 2023 года по лунному календарю учитывает такие факторы как пребывание Луны в каком-то знаке, ее фазу, лунные сутки по счету и даже день недели. Все это позволяет составить общие рекомендации по сферам жизни, от совершения покупок до любовных дел.

Какая Луна 17 января 2023 года: лунные сутки, фаза и знак

В этом дне «намешаны» разные противоборствующие энергии. Поэтому перед принятием важных решений стоит ознакомиться с лунным календарем. Не лишним будет обратить внимание на народные приметы дня.

Лунные сутки

Двадцать четвертые лунные сутки будут до 03:55. С указанного времени начинается 25-й лунный день. Он удачен для торговли, судебных дел, переезда, путешествий и командировки. Посвятите себя неспешным рутинным делам. Полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо остаться дома, чтобы выспаться и отдохнуть. 

Вторник находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Какая фаза Луны

Это последняя фаза лунного календаря, четвертая четверть или Убывающая Луна. Для этого периода свойственна неторопливость, мягкость и даже некая вялость. Силы и энергия стремительно идут на убыль. Свежие мысли и идеи следует отодвинуть на начало следующего лунного месяца. Оптимальное время для подведения итогов.

В каком знаке Луна 17 января


Почти весь день земной спутник будет пребывать в созвездии Скорпиона. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого. 

С 20:25 Луна переходит в знак Стрельца. Лунный Стрелец как будто уводит наши мыслительные процессы от земной логики в область абстрактного мышления. Но есть и «плюсы». Этот период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. 

Когда ближайшие новолуние, полнолуние, затмения

Новолуние состоится совсем скоро, уже 21 января. Ближайшее полнолуние будет 5 февраля. Обратите внимание, что лунных и солнечных затмений зимой 2023 года не ожидается.

Влияние Луны по сферам жизни 17 января

Земной спутник воздействует на все процессы, протекающие на нашей планете. Астрология изучает эти влияния, и на их основе составляют рекомендации. 17 января считается крайне пассивным днем. Покой и одиночество помогут разобраться с мыслями и спланировать дальнейшие действия. Но более точные советы можно узнать с помощью ежедневного гороскопа, который учитывает дату рождения.

Праздники 17 января

Неудачный день для свадьбы. Убывающая Луна сегодня приветствует свободу и не терпит скрепляющих уз. Особенно неподходящая дата для невесты с большими амбициями. Заключение брака в этот лунный день может стать тупиком для дальнейшего развития ее карьеры.

Большая вероятность того, что люди, родившиеся в этот день, получат благосклонность Фортуны. За что бы они не брались, им будет везти. 

Работа и деньги


На работе старайтесь минимизировать общение с начальством и коллегами. Спокойствие и уединение помогут лучше справляться с задачами. 

В этот лунный день существенно ускоряются безналичные расчеты. Вероятно поступление денег издалека. Это хорошая денежная примета. Она предвещает рост и улучшение вашего материального положения в следующем лунном месяце.

нейтральный лунный день для большинства покупок. Однако лунный календарь считает благоприятным приобретение вещей, связанных с активным движением по суше. Это спортивные гаджеты, велотренажер и беговая дорожка, средства передвижения и даже билеты на общественный транспорт. 

Личная и семейная жизнь

День в целом пассивный и созерцательный. Это период одиночества, сосредоточенности и воображения. Посвятите время личным делам.

Луна вызывает неразбериху в сфере любви. Именно поэтому сегодня будет так трудно отличить серьезные намерения от шутки и обыкновенного желания пообщаться. Знакомства и первые свидания пройдут легко, но не гарантируют развитие и продолжение отношений.

Спорт и красота 

При Луне в Стрельце стрижка вызывает усталость и утрату оптимизма. Для любителей активного образа жизни волосы символизируют долгую дорогу и удачу в пути, а подрезание волос ― неожиданные препятствия и ограничения. 

Подходящий лунный день для маникюра. Обработка и лечение ногтей сократит проблемы расслоения и истончения ногтей в будущем. А еще вы можете сегодня найти мастера, которому еще не раз доверите свои ноготки.

Начало диеты и занятий спортом для коррекции фигуры и похудения будут удачными. Смело записывайтесь на массаж, педикюр, эпиляцию и депиляцию.

Здоровье и питание

Для заболевшего 17-го числа очень важно как можно быстрее получить помощь. Будьте предельно внимательны к своим близким. Хорошо заняться лечебным голоданием и любыми процедурами, связанными с укреплением здоровья. Благоприятный день для удаления зуба, но неподходящий для реконструкции и герметизации зубов. 

Характеристика снов 17 января

Сегодня привычные и мелкие детали не будут иметь значения при толковании снов. Лунный календарь советует обратить внимание на размеры объектов в сновидении. Чем они масштабнее, тем больше сон годится для предсказаний. 

Что можно делать 17 января


Помните, что пришло время пассивности и самоуглубления. Этот день проходит максимально удачно, если посвятить его уединению и размышлениям. Если ищите себе занятий 17 января, то пусть это будут:

  • духовные практики;
  • йога; 
  • размышления о жизни;
  • медитация; 
  • решение личных проблем;
  • поиск своего предназначения;
  • шопинг;
  • прогулки на свежем воздухе;
  • занятия творчеством;
  • тестирование новых гаджетов;
  • ремонт или строительство.

Подходящий день для лечения болезней верхних дыхательных органов. Если вас мучают ринит, гайморит или подобные недуги, обратитесь к врачу.

Что нельзя делать 17 января

В этот день запрещены любые хирургические вмешательства, кроме удаления зубов. Особо опасны операции, связанные с ЖКТ и мочеполовой системой. 

Желательно избегать посещения массовых мероприятий. Будьте осторожны в метро и других видах общественного транспорта. Есть риск быть обворованными и обманутыми.

Визит к родственникам лучше отложить. 17 января является неблагоприятным днем для общения, особенно для веселых развлечений.

# Общество
По материалам: rsute

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