. Почему не стоит отжимать чайный пакетик после настаивания, как правильно заваривать чай

Чай – один из самых популярных горячих напитков во всем мире. Он очень полезный, но все зависит от его приготовления. Если его неправильно заваривать, он потеряет все свои полезные свойства, особенно это касается чая в пакетиках. Мы расскажем, как правильно использовать чайный пакетик и почему его не стоит отжимать.

Как правильно заваривать чай в чайных пакетиках

Множество людей заваривают чай неправильно, а именно окунают чайный пакетик в горячую воду по несколько раз. Но от этого никакой пользы не будет. Его необходимо оставить в чашке с горячей водой на 3-4 минуты, тогда чай отдаст весь свой вкус и запах.

После приготовления чая пакетик нужно достать и выкинуть или положить на блюдце. Не стоит долго держать его в чашке – от этого вкус чая не улучшится, а наоборот, может стать горьким.





Чайные пакетики стоит подбирать больших размеров, чтобы чайный лист внутри смог лучше раскрыться и завариться. Лучше всего покупать чай в нейлоновых или шелковых пакетиках, потому что они передают вкус намного лучше, чем бумажные.

Нужно ли отжимать чайный пакетик после заваривания

Во время заваривания чай выделяет много дубильных веществ, которые не очень полезны для организма. Они в любом случае попадут в горячую воду, но при отжимании пакетика их становится еще больше.

После этого чай станет более горьким и невкусным, поэтому не рекомендуется держать его в горячей воде более 3-4 минут. Не стоит забывать, что различные виды чая настаиваются по-разному, поэтому перед его завариванием необходимо прочесть инструкцию на упаковке.

Чай – это очень популярный и полезный напиток. Главное, уметь заваривать его правильно, чтобы он не выделял плохие вещества в горячую воду.