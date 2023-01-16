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Пролив Босфор закрыли из-за украинского судна

Пролив Босфор закрыли из-за украинского суднаHabertürk: пролив Босфор закрыли из-за севшего на мель судна, следовавшего из Украины

Следовавшее из Украины грузовое судно село на мель в проливе Босфор. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

По информации телеканала, в связи с происшествием пролив закрыли для движения судов, о его возобновлении проинформируют дополнительно. Отмечается, что сухогруз сел на мель у Сарыера. На данный момент турецкие власти направили на место инцидента восемь судов для проведения спасательной операции.

В сентябре прошлого года Босфорский пролив заблокировал севший на мель сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Авария произошла из-за поломки рулевого механизма. В результате инцидента никто не пострадал.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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