. Психолог назвал имя женщины, с которой не следует связываться
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Психолог назвал имя женщины, с которой не следует связываться

Психолог назвал имя женщины, с которой не следует связываться

Психолог назвал имя женщины, с которой не следует связываться
Имя человека говорит о многом, в том числе и о характере. Они отличаются упертостью. Авторитетные психологи выяснили имя женщины, которая отличается своей сварливостью и грубостью. Для представительниц слабого пола с этим именем важно быть в центре событий. Всю свою жизнь они проводят так, словно находятся перед многотысячной толпой.  А свою грубость и резкость эти дамы привыкли прикрывать словами о прямолинейности и честности. Громкие слова - их любимые приемы. Так о каком имени идет речь? И это Виктория. В мире обладательниц этого имени существует только одно мнение — их собственное, и если кто-то будет не согласен, то его ждет огромный скандал, пишет «Life».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Евгения Лоза потеряла любимого мужчину
Евгения Лоза потеряла любимого мужчину
Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии
Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии
Тамара Глоба считает, что нужно сидеть дома с 16 по 22 января 2023 года
Тамара Глоба считает, что нужно сидеть дома с 16 по 22 января 2023
Влад Соколовский удивил внешним видом своей мамы - именинницы
Влад Соколовский удивил внешним видом своей мамы - именинницы
Настю Ивлееву распекли за полуголое фото
Настю Ивлееву распекли за полуголое фото
ЧП: Отец зарезал малыша сына из-за развода
ЧП: Отец зарезал малыша сына из-за развода
Юлия Меньшова рассказала о раке
Юлия Меньшова рассказала о раке
В Японии указали на недостаточную защищенность военной инфраструктуры от ракет
В Японии указали на недостаточную защищенность военной инфраструктуры
Автопробеги, триколоры и концерты: как россияне поддерживали участников СВО в 2022 году
Автопробеги, триколоры и концерты: как россияне поддерживали
Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним
Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним
Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на Украине
Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на Украине
Большая вечерка творческого объединения "Под облаками" в канун старого Нового года собрала более 300 человек
Большая вечерка творческого объединения "Под облаками" в

Топ на сегодня

Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину
Гая Ричи раскритиковали за фильм с украинскими гангстерами
Гая Ричи раскритиковали за фильм с украинскими гангстерами

Еще по теме

Ученые выяснили, в каком возрасте женщины теряют привлекательность
Женские имена, притягивающие деньги и успех
Татьянин день 2018: картинки, открытки, самые красивые и яркие поздравления
3 женских черты характера, которые обеспечат одиночество — мужчины бегут от таких дам