. Психолог назвал имя женщины, с которой не следует связываться

Имя человека говорит о многом, в том числе и о характере. Они отличаются упертостью. Авторитетные психологи выяснили имя женщины, которая отличается своей сварливостью и грубостью. Для представительниц слабого пола с этим именем важно быть в центре событий. Всю свою жизнь они проводят так, словно находятся перед многотысячной толпой. А свою грубость и резкость эти дамы привыкли прикрывать словами о прямолинейности и честности. Громкие слова - их любимые приемы. Так о каком имени идет речь? И это Виктория. В мире обладательниц этого имени существует только одно мнение — их собственное, и если кто-то будет не согласен, то его ждет огромный скандал, пишет «Life».