. Путин может посетить Петербург в годовщину прорыва блокады

Президент России Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург, рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, 18 января.

«Будут мемориальные мероприятия», — цитирует ТАСС Пескова.

День прорыва блокады Ленинграда отмечается 18 января. Блокада города началась 8 сентября 1941 года, а ее кольцо было прорвано 18 января 1943 года. Окончательно блокада была снята лишь к 27 января 1944 года. Владимир Путин, сам являющийся уроженцем Ленинграда, обычно участвует в таких памятных мероприятиях.

Ранее «Парламентская газета» сообщала о том, что в Санкт-Петербурге приняли решение о выплате ветеранам и блокадникам до десяти тысяч рублей по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. На эту меру, которая затронет 256 тысяч человек, выделили 1,6 миллиарда рублей.