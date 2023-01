. Релизы Game Pass этой недели уже можно предварительно установить

На этой неделе в подписке Game Pass выходит сразу 3 давно ожидаемых игроками на приставках Xbox проекта — это Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Monster Hunter Rise. Игры серии Persona станут доступны игрокам в подписке Game Pass в четверг — 19 января, а в пятницу — 20 января — выйдет в релиз Monster Hunter Rise.

Игроки с приставками Xbox и подпиской Game Pass уже могут предварительно установить проекты из приложения игрового сервиса. Вот размеры этих трех игр:

: 7,7 Гб: 10,7 Гб: 26,80 Гб

Напомним, что из перечисленных трех игр русская локализация имеется только в Monster Hunter Rise.

Авторы Monster Hunter Rise назвали разрешение на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | SWatch this video on YouTube