. Reuters: У Microsoft проблемы с одобрением сделки в ЕС — регулятор готовит заявление о возражениях





В конце прошлого года стало известно, что федеральная торговая комиссия США (FTC) передает дело о покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft в суд для блокировки сделки. Есть еще 2 крупных рынка, где одобрение сделки крайне важно для успешного завершения сделки — это Евросоюз и Великобритания, там сейчас проверки находятся на стадии углубленного расследования.

Сегодня портал Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщил о проблемах с одобрением сделки Microsoft и Activision Blizzard антимонопольными органами Евросоюза. Говорится, что европейская комиссия готовит обвинительное заключение, называемое «заявлением о возражениях», в котором излагаются опасения по поводу сделки. Это заключение будет отправлено Microsoft в ближайшие недели, как сообщают источники Reuters.

Стоит сказать, что эта информация пока не является официальной, антимонопольная служба ЕС отказалась от комментариев. На данный момент 11 апреля все еще сохраняется крайним сроком, когда они должны вынести публичное решение по сделке.

Компания Microsoft прокомментировала запрос журналистов следующим заявлением: «Мы продолжаем работать с Европейской комиссией, чтобы решить любые проблемы рынка. Наша цель — предоставить больше игр большему количеству людей, и эта сделка будет способствовать достижению этой цели».