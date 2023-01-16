. Россияне купили больше всего недвижимости в Дубае по сравнению с другими иностранцами
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Россияне купили больше всего недвижимости в Дубае по сравнению с другими иностранцами

Россияне купили больше всего недвижимости в Дубае по сравнению с другими иностранцами

Граждане РФ активнее всего относительно прочих нерезидентов ОАЭ приобретали жилье в Дубае в 2022 году. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на базирующуюся в эмирате брокерскую компанию Betterhomes.

Российские клиенты заинтересовались жильем в ОАЭ на фоне украинского конфликта и введения в адрес Москвы рекордного количества санкций в западных странах. В то же время монархии Ближнего Востока подчеркнуто сохранили нейтралитет, чем смогли привлечь к себе инвестиции из РФ.


Betterhomes отмечает, что в прошлом году в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тыс. сделок по продаже недвижимости, что превзошло предыдущий рекорд в 80 тыс. соглашений в 2009 году. В 2022-м в эмирате было продано жилья на сумму прядка 208 млрд дирхамов (эквивалентно 56,6 млрд долларов), что практически на 80% больше, чем в 2021-м.

Список стран, граждане которых стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов:


Россия;
Великобритания;
Индия;
Италия;
Франция.

В 2022-м году топ-5 покинули граждане Китая: это связано с мерами "нулевой терпимости" китайского правительства к коронавирусу. В наступившем 2023-м, однако, аналитики компании прогнозируют всплеск инвестиционного интереса граждан КНР в Дубае.

В период с января по сентябрь 2022 года россияне начали вместо Европы приобретать недвижимость в странах Азии и Ближнего Востока. Турция стала для россиян наиболее предпочтительной страной для покупки жилья с целью получения гражданства на сегодняшний день. В мае прошлого года россияне купили там рекордное количество недвижимости. Источник связывает популярность турецкого жилья для российских резидентов с простотой и удобством местной юрисдикции, а также с нестабильной геополитической обстановкой.

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По материалам: uposters.ru

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