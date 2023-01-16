Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных
Командир танкового подразделения ВС России рассказал об уничтожении солдатами опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — заявил он.
Отмечается, что позже ему доложили об успешном поражении целей.
Ранее житель села Опытное Артемовского района в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Щербин рассказал, что ему стало известно о планах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожить Артемовск (украинское название — Бахмут) в случае отступления из города