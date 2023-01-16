. Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд на Украину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд на Украину

Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд на УкраинуТелеведущий Корчевников показал фото из Киева после получения запрета на въезд на УкраинуСюжетСанкции против России:

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что несколько раз побывал в Киеве после получения запрета на въезд на территорию Украины. Он показал в Telegram-канале фотографию из украинской столицы, отметив, что она сделана в 2020 году.

«По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период», — написал телеведущий.

Корчевников добавил, что на Украине и раньше работали подобные списки. Он поблагодарил киевских друзей за приглашение посетить город и отметил, что скоро примет его.

Ранее гендиректор телеканала «Спас», комментируя введенные против него украинские санкции, заявил, что государство «умирает на глазах», а власти «сидят экселевские таблицы заполняют». Он удивился попаданию в санкционный список украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что означает сон про помидоры
Что означает сон про помидоры
В Европарламенте заявили об использовании США НАТО в своих целях
В Европарламенте заявили об использовании США НАТО в своих целях
Почему не стоит отжимать чайный пакетик после настаивания, как правильно заваривать чай
Почему не стоит отжимать чайный пакетик после настаивания, как
Синоптики прогнозируют небольшой снег и -12 градусов в Иркутске 16 января
Синоптики прогнозируют небольшой снег и -12 градусов в Иркутске 16
СК возбудил дело о халатности при строительстве домов по программе переселения в Братске
СК возбудил дело о халатности при строительстве домов по программе
В Приангарье участвовать в нацпроекте «Производительность труда» сможет предприятие любой отрасли
В Приангарье участвовать в нацпроекте «Производительность труда»
В отношении Пласидо Доминго выдвинули новые обвинения в домогательствах
В отношении Пласидо Доминго выдвинули новые обвинения в
Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд на Украину
Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
5 зимних завтраков для здоровья
5 зимних завтраков для здоровья
Сила крещенской воды, как и какого числа ее набирать
Сила крещенской воды, как и какого числа ее набирать
Названы место и время похорон Кикабидзе
Названы место и время похорон Кикабидзе

Топ на сегодня

Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину
В России подорожали телевизоры
В России подорожали телевизоры
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Россиянам назвали новые способы накопить деньги
Россиянам назвали новые способы накопить деньги
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров

Еще по теме

Корчевников показал фото из Киева и попросил денег
Корчевников рассказал о последствиях трепанации черепа
Корчевников описал поездку в когда-то встретивший его топорами Киев
Директор канала «Спас» стал членом Общественной палаты