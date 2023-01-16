. Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд на Украину

Телеведущий Корчевников показал фото из Киева после получения запрета на въезд на УкраинуСюжетСанкции против России:

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что несколько раз побывал в Киеве после получения запрета на въезд на территорию Украины. Он показал в Telegram-канале фотографию из украинской столицы, отметив, что она сделана в 2020 году.

«По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период», — написал телеведущий.

Корчевников добавил, что на Украине и раньше работали подобные списки. Он поблагодарил киевских друзей за приглашение посетить город и отметил, что скоро примет его.

Ранее гендиректор телеканала «Спас», комментируя введенные против него украинские санкции, заявил, что государство «умирает на глазах», а власти «сидят экселевские таблицы заполняют». Он удивился попаданию в санкционный список украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров.

