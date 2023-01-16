. С какими знаками зодиака дружить опасно ?

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, кого стоит опасаться. К сожалению, не все люди умеют дружить. Это не всегда говорит о том, что у них гнилой характер. Просто некоторые знаки зодиака по своей природе являются не самыми лучшими товарищами. Кого надо избегать в своем окружении? На данный вопрос ответила звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.Уверенные и сильные Овны производят впечатление очень надежных людей. Зачастую они становятся опорой и поддержкой для своих друзей, но только при условии, что делить вам абсолютно нечего. Как только Овен почувствует малейшую конкуренцию, он тут же проедется катком по сопернику. Этот знак зодиака не выносит даже мысли о том, что у других людей что-то может получаться лучше. Овен готов стать верным союзником и преданным другом в формате 24/7, но только если будет всегда ощущать превосходство. Попробуйте случайно встать у него на пути, как через вас быстро переступят и даже не заметят. А что вы хотели? Конкуренция!С Близнецами мечтают дружить все без исключения. Они такие остроумные, забавные и веселые. При первом знакомстве общаются, словно знают вас тысячу лет, постоянно делают комплименты и преданно смотрят в глаза. Как тут устоять и не пополнить список своих друзей таким милым человеком? К сожалению, Близнецы ведут себя так практически со всеми людьми, а еще имеют очень нехорошую привычку разбалтывать чужие секреты. Не спешите делиться с этими ребятами чем-то личным. Не успеете оглянуться, как вас сдадут с детской непосредственностью, а потом будут хлопать глазами и невинно спрашивать: «А что тут такого?» Думаете, виной всему разговорчивость и легкомысленность лучшего друга? Возможно, что все обстоит именно так, но зачастую Близнецы ведут хитрую игру.«Хотите узнать обо всех своих недостатках? Тогда заведите дружбу с Девой. В ближайшее время вы будете в курсе всех косяков. Природная придирчивость Дев не ведает границ, как и слишком развитый перфекционизм», сказала Кажетта Ахметжанова. Именно поэтому вас будут день и ночь тыкать носом в недостатки и приговаривать: «Для тебя же стараюсь». Самое удивительно, что Девы поступают так от чистого сердца, потому что не могут смолчать, если кто-то рядом вдруг случайно шмыгнул носом. Этот знак зодиака мечтает о настоящей и честной дружбе, поэтому выкладывается на все сто процентов, а потом удивляется тому, что от него все бегут. Если вы готовы к горькой правде, можете завести дружбу с Девой, но только ни в коем случае не делайте ей замечания сами, иначе обидится на всю жизнь. Такая она ранимая.Из Скорпионов выходят идеальные друзья: сильные, мудрые, понимающие. Они закроют вас грудью, уничтожат всех врагов и угостят какао, когда на душе кошки скребут. Самое главное — не предавайте Скорпиона никогда, и все будет хорошо. Если же вы все-таки опростоволосились и каким-то образом потеряли его доверие, срочно переезжайте в другой город. Скорпионы отличаются кровожадностью и мстительностью. Они уверены, что обязаны отомстить всем обидчикам и предателям, поэтому легко смогут превратить вашу жизнь в ад. Жалят они больно, на мольбы не реагируют и не успокоятся, пока не заставят бывшего друга забиться в уголок. В остальном, если их не злить и не перечить ни в чем, Скорпионы — отличные ребята.Они, как и Близнецы, любят выбалтывать чужие секреты, чтобы стать королями вечеринки. Если не хотите краснеть перед окружающими людьми, говорите с Рыбами только о погоде и курсе доллара. Ко всему прочему, этот знак зодиака пребывает в уверенности, что может преспокойно взвалить на друзей все свои заботы, давя на жалость и несчастную судьбу. Сначала Рыбы предоставят вам решение мелких проблем, но со временем окончательно заберутся на шею и свесят ножки. Если попробуйте их приструнить, будут обижаться и обзывать плохим другом. Попросите Рыб о встречной услуге, и их как ветром сдует. Парадокс данного знака заключается в том, что он воспринимает дружбу как исключительно односторонний процесс.