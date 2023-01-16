. Сети наносят удар по молочке

Торговые сети решили действовать для людей. Сетевые магазины продуктов в России запускают систему блокировки продаж просроченных молочных изделий. Теперь приобрести творог, кефир или ряженку с истекшим сроком годности не получится, — оплата товара будет автоматически заблокирована на кассе. Первым подобную схему опробуют в сети магазинов «Магнит». Как заявили в Центре развития перспективных технологий, система заработает в торговых точках в течение января. Цифровое решение дополнит уже существующий алгоритм контроля сроков годности и не даст покупателю приобрести «просрочку», если работники не успели убрать негодный товар с полок. Все это стало возможно благодаря внедрению системы маркировки «Честный знак» для всей молочной продукции. Данные о сроках годности продавец получит в момент сканирования товара на кассе. Если выясниться, что дата реализации просрочена, оплата будет невозможна. Обязательная маркировка молочных продуктов со сроком годности более 40 суток введена с 1 сентября 2022 года, менее 40 суток — с 1 декабря. Производители и продавцы обязаны передавать в систему название товара и его количество. Сканировать специальные коды обязаны кассиры или сами покупатели при самообслуживании. Известно, что технология блокировки оплаты «просрочки» также появится и в других магазинах. Участники продуктовой розницы разрабатывают аналогичные технические решения для собственного использования. Как пишут «Известия», в будущем правительство планирует использовать этот опыт повсеместно для всех маркируемых товаров. Сейчас в этот список входят: вода в упаковке, лекарства, табак, шубы, шины и фотоаппараты. В ближайшее время могут быть введены специальные штрих-коды для биологически активных добавок к пище, антисептиков, пива, медицинских изделий и других товаров.