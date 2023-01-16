. Шаман отправился на фронт с концертами

Певец Шаман решился на смелый шаг. Известный музыкант Ярослав Дронов выступил перед жителями региона и военнослужащими. Музыкант и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, сделал то, чего от него все долго ждали. В рамках своего гастрольного тура SHAMAN дал концерты на Донбассе. Он выступил перед жителями и военнослужащими. Публика тепло принимала SHAMANа в Мариуполе и Луганске, исполнителя несколько раз вызывали на бис. Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».«Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов, — признался SHAMAN. — Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости, и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить «Я — русский». И мы обязательно увидимся с ними еще!» Поклонники долго не отпускали SHAMANа после концерта. Он с удовольствием общался с пришедшими на его концерт и раздавал автографы. «Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года», — сказал SHAMAN «kp.ru».