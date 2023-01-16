. Сила крещенской воды, как и какого числа ее набирать

Многие верующие тщательно готовятся к празднику Крещение Господне. Это во многом связано с церковным обычаем святить воду в этот день, а также с народной традицией купаться в проруби, прежде освященной батюшкой. Народ свято верит, что вся вода в этот большой и светлый праздник обладает особой целительной силой. Узнаем, как правильно набирать крещенскую вод и какого числа это лучше делать.

Сила крещенской воды

Крещенской водой считается та, которая набрана в Сочельник (вечером 18 января) или непосредственно в сам праздник Богоявления. По многочисленным свидетельствам православных, освященная в эти даты жидкость долго не портится, не мутнеет, сохраняет кристальную чистоту и прозрачность на протяжении многих месяцев и даже лет.

Эту воду используют понемногу в благих целях. Если человек имеет твердую веру в душе, то с помощью крещенской воды может получить исцеление. Мамы издавна умывали святой водой детей, давали выпить ее, когда те хворали. Также хозяюшки традиционно окропляют ею жилище, прогоняя злых духов.

Как правильно набирать крещенскую воду





Если человек решил набрать крещенскую воду, то, прежде всего, он должен знать, как это правильно делать, а еще осознавать, что он является участником великого таинства. Дело в том, что в Канун Крещения и в сам праздник вода освящается особым великим чином. Во все остальные церковные торжества она будет освящаться малым чином.

Очень важный вопрос, в какую тару можно набирать крещенскую воду.

Во-первых, в чистую, вымытую и хорошо просушенную. К ней нужно относиться, как к сосуду для святыни.

Во-вторых, важен материал, из которого сделана тара. Священники не рекомендуют набирать воду в пластмассовые бутылки. Подойдет стеклянная или металлическая посуда.

В-третьих, стоит позаботиться о том, чтобы на таре не было никаких этикеток. Их нужно удалить с помощью губки. Согласитесь, нелепо и богохульно держать святую воду в бутылке, на которой написано название коньяка.

Разумеется, набирать крещенскую воду нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем. Ни в коем случае не спешите, не толкайтесь в очереди, не злитесь на рядом стоящих — все это сводит на нет ваши добрые намерения.

Какого числа набирать воду на Крещение в 2023 году

Для истинно верующего христианина важен вопрос не только о дате и времени, но и об обстоятельствах, которые сопутствуют таинству. Он стремится стать соучастником общей молитвы, влиться в единую духовную суть. И только из этого состояния рождается понимание благости и милости Божией, которую он, в том числе, являет нам через крещенскую воду.

В разных городах, храмах точное время раздачи святой воды может отличаться, потому нужно уточнять заранее интересующие вас вопросы. В целом, крещенскую воду можно набрать как вечером 18 января, в Сочельник, так и на протяжении всего дня Крещения 19 числа.





Священник освящает водоемы, окуная в иордань крест три раза, читает специальные молитвы. На улице и в храмах происходит освящение воды, принесенной из дома мирянами.

Также разрешается набирать воду в колодцах и даже из-под крана. В широком смысле любая вода в этот особенный день является освященной самим Святым Духом.

В сам праздник крещенскую воду можно пить на протяжении всего дня. В остальные дни ее употребляют только утром, лучше натощак. Связанно это с особым почтительным отношением к святыне. Но если человек по какой-то причине не выпил воду утром, а очень желает это сделать в течение дня, то отказывать себе в этом не стоит. Главное, прочитать молитву и принять воду как дар свыше, веря в ее исцеляющую силу.