. Синоптики прогнозируют небольшой снег и -12 градусов в Иркутске 16 января
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Синоптики прогнозируют небольшой снег и -12 градусов в Иркутске 16 января

Синоптики прогнозируют небольшой снег и -12 градусов в Иркутске 16 января

16 января в Иркутске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ожидается ветер 5-10 метров в секунду, температура - 10…-12 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В Братске переменная облачность, днем без осадков, ветер 7-12 метров в секунду, температура днем -14… -16 градусов. По области небольшой, местами умеренный снег, ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Температура днем -9… -14 градусов, местами -19… -24. В северных районах -25… -30, на севере Катангского района днем до -50 градусов.

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По материалам: irk

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