. СК возбудил дело о халатности при строительстве домов по программе переселения в Братске

Собственники ряда новостроек в Братске сообщили в Следственный комитет о многочисленных нарушениях при строительстве домов по государственной программе переселения из ветхого и аварийного жилья в 2017-2018 годах. По словам граждан, гарантийные обязательства по устранению нарушений за несколько лет не исполнены, а заказчик строительства проходит процедуру банкротства. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следственным управлением СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность» по факту нарушений при строительстве жилых домов по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Анатолию Ситникову доложить о расследовании уголовного дела.