. СМИ: В России может появиться единый платежный документ за ЖКУ
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СМИ: В России может появиться единый платежный документ за ЖКУ

СМИ: В России может появиться единый платежный документ за ЖКУ

Представители Минстроя и Минцифры обсуждают внедрение в России единой платежки за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в письме Министерства строительства и ЖКХ по итогам совещания, проведенного в декабре.

С документом удалось ознакомиться «Известиям». В нем, в частности, говорится, что в ведомствах прорабатывают вопрос внедрения единых платежек с использованием и квартирных, и общедомовых счетчиков. Сейчас подобная форма не существует, чаще всего общедомовые показатели не отображаются в бумагах, высылаемых гражданам.

«Реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), сообщили изданию в пресс-службе Минстроя.

Предложение направлено на улучшение предоставления сведениях о начислениях и платежах потребителей за коммунальные услуги, а также на снижение расходов на печать и доставку традиционных бумажных квитанций.

Между тем «Парламентская газета» разбиралась, что делать, если управляющая компания не реагирует на жалобы потребителей, и как позаботиться о микроклимате в своей квартире — например, в случае с соблюдением температурного режима в отопительный сезон.

Компании, снабжающие многоквартирные дома теплом, обязаны соблюдать температурный режим в жилых помещениях на уровне не ниже 18—20 градусов тепла. Допустимы только небольшие отклонения. Жильцы тоже несут ответственность за выполнение нормативов — например, нельзя срезать полотенцесушители и наращивать батареи.

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По материалам: pnp.ru

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