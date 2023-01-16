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Супергерои и суперзлодеи «Союзмультфильма»: кем стали бы герои мультиков и сказок во вселенной комиксов

Супергерои и суперзлодеи «Союзмультфильма»: кем стали бы герои мультиков и сказок во вселенной комиксов

В наше время модно переосмысливать культовых персонажей, помещать их в другие декорации и наделять новыми свойствами. А что, например, если бы вселенные, в которых существуют персонажи мультфильмов и сказок, стали бы супергеройскими? Тогда там были бы сплошь супергерои и суперзлодеи! На эту тему пофантазировал художник с ником Woostar.

Рыжий! Рыжий! Конопатый! Убил дедушку лопатой

А он дедушку не бил,
А он дедушку любил.

Муха по полю пошла, Муха денежку нашла

Ну, погоди!

Выросла Репка большая-пребольшая!

Тем более, что вытянуть её поможет мышь, та самая, что хвостиком махнула и разбила яичко Курочки Рябы!

А вы не были на Таити?

Пилою моя мамочка была, и бабушка моя была пилою

И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я весёлый такой

С постовым такого роста спорить запросто не просто

Лишь бы только Мальвина обожала меня одного

Он от бабушки ушёл и от дедушки ушёл

От злости, говорят, витамины пропадают!

Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, неумытый поросёнок!

Не пей, братец, козлёночком станешь

Велика беда, не спорю; но могу помочь я горю

Ребята, давайте жить дружно!

Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!

Умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил

Давай бояться вместе

# Интересное
По материалам: twizz

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