Супергерои и суперзлодеи «Союзмультфильма»: кем стали бы герои мультиков и сказок во вселенной комиксов
Сегодня, 22:21
В наше время модно переосмысливать культовых персонажей, помещать их в другие декорации и наделять новыми свойствами. А что, например, если бы вселенные, в которых существуют персонажи мультфильмов и сказок, стали бы супергеройскими? Тогда там были бы сплошь супергерои и суперзлодеи! На эту тему пофантазировал художник с ником Woostar.
Рыжий! Рыжий! Конопатый! Убил дедушку лопатой
А он дедушку не бил,
А он дедушку любил.
Муха по полю пошла, Муха денежку нашла
Ну, погоди!
Выросла Репка большая-пребольшая!
Тем более, что вытянуть её поможет мышь, та самая, что хвостиком махнула и разбила яичко Курочки Рябы!
А вы не были на Таити?
Пилою моя мамочка была, и бабушка моя была пилою
И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я весёлый такой
С постовым такого роста спорить запросто не просто
Лишь бы только Мальвина обожала меня одного
Он от бабушки ушёл и от дедушки ушёл
От злости, говорят, витамины пропадают!
Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, неумытый поросёнок!
Не пей, братец, козлёночком станешь
Велика беда, не спорю; но могу помочь я горю
Ребята, давайте жить дружно!
Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!
Умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил
Давай бояться вместе
По материалам: twizz