. Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии

С момента госпитализации фигуриста Романа Костомарова прошло несколько дней, и только накануне Оксана Домнина высказалась о здоровье мужа. Днем 10 января стало известно, что титулованный фигурист Роман Костомаров был срочно госпитализирован в больницу. Еще 6 января, в канун рождества, он в составе шоу «Ледникового периода» выступал в Ногинске. В тот вечер температура на улице опустилась до -25 градусов, но Костомаров все равно вышел на лед — это и сказалось на его здоровье. Коллеги говорят, что сначала ничего не предвещало беды — Роман отлично себя чувствовал — но вдруг его состояние началось резко меняться: появился кашель, боль в груди и сильно подскочила температура. Только после этого он решил вызвать «скорую». Супруга Костомарова Оксана Домнина все эти дни воздерживалась от комментариев по поводу состояния мужа. Журналистам из РИА Новостей удалось дозвониться до фигуристки. Все 4 дня из-за сильного шока от того, что муж лежит в реанимации, она не выходила на связь.И только 14 января, когда стало известно, что из-за сепсиса у Костомарова начали синеть ноги, — супруга спортсмена коротко рассказала, как обстоят дела. При этом она не стала комментировать новости о том, что Роман после перевода в Коммунарку еще не приходил в сознание. «Он в тяжелом состоянии, пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет — стабильно тяжелое состояние», — сказала Домнина. Врачи установили, что у Романа не ковид, а левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом, сепсис и интоксикация организма. По сообщениям источников «СтарХита», спортсмен лежит в четырехместной палате вместе с другим пациентами — в Коммунарке. Родственников к фигуристу по-прежнему не пускают. Телеграм-канал SHOT сообщил, что у спортсмена развился двусторонний гидроторакс. Он вызывает сжатие легочной ткани, из-за чего нарушается кровообращение — и появляется риск смещения органов в средних отделах грудной полости. Сейчас Роман остается подключенным к аппарату ИВЛ и дышит через трубку в трахее.