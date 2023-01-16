. Тамара Глоба считает, что нужно сидеть дома с 16 по 22 января 2023 года
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Тамара Глоба считает, что нужно сидеть дома с 16 по 22 января 2023 года

Тамара Глоба считает, что нужно сидеть дома с 16 по 22 января 2023 года
Астролог Тамара Глоба дала прогноз на неделю. В эти дни лучше всего затаиться, как это делает мудрый кролик. В своей норке будет тихо и спокойно. Тамара Глоба поделилась предзнаменованием на неделю с 16 по 22 января. Именно в этот период стоит избегать авантюр, дальних поездок, шумных вечеринок. Об этом Глоба рассказала в своем прогнозе в авторской колонке на YouTube-канале. 
Говоря о событиях второй половины января, астролог посоветовала провести этот период с холодной головой. Только в этом случае, как считает Глоба, люди смогут среагировать на опасность и происходящее, если в этом появится необходимость. Середина января - это время для построения стратегий и тактик. В этот период важно рассчитать перспективы и контролировать все, что происходит вокруг. Особенно это касается дат на неделе с 16 по 22 января. Критичными, аварийными и сложными в целом будут даты: 16, 18 и 19,а также 21 и 22 января. Стоит избегать шумных компаний, гуляний и посиделок. Эти дни лучше провести дома с близкими.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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