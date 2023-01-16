



Техпомощь — это ремонт на месте с использованием специального оборудования и инструментов. В отличие от обычного эвакуатора техпомощь не имеет в своем арсенале подъемных механизмов. При необходимости ремонта на обочине дороги или в поле бригада техпомощи использует свои инструменты, необходимые для проведения работ, но при условии, что они не причинят вреда другим автомобилям и их владельцам. Для выполнения работ техпомощи бригада Авторитм 24 имеет свой транспорт и спецтехнику.

Комплекс работ

В дороге может случиться все что угодно. Поэтому наличие технической помощи мобильного формата имеет огромное значение. Вы можете вызвать экспертов, которые помогут вам восстановить автомобиль и вы сможете продолжить путь. Какие работы входят в техпомощь грузовикам на дороге:

замена колеса;

буксировка грузовика с места стоянки до автосервиса;

ремонт двигателя;

помощь в разгрузке;

заправка топливом;

устранение мелких неисправностей.

Специалисты справятся с поломками любой сложности, о чем свидетельствуют положительные отзывы довольных клиентов. Это профессиональные водители-механики, которые могут быстро устранить любую неисправность. Это может быть не только ремонт двигателя или ходовой части, но и установка нового оборудования, замена шин, заправка топливом и многое другое. Однако, несмотря на то что бригада техпомощи может приехать на место аварии в течение нескольких минут, стоимость ее услуг будет гораздо выше, чем вызов эвакуатора.

Технические вопросы

У компании есть специально оборудованные автомобили, в которых работают опытные механики, которые могут провести диагностику, устранить неисправность, осуществить ремонт и т. д. Если у вас сломался грузовик, то, прежде всего, стоит обратиться в мастерскую, где имеется необходимое оборудование для ремонта и диагностики. Также можно вызвать техпомощь на трассе. В этом случае нужно звонить в специализированную службу, где вам помогут в сложившейся ситуации.

На место приедет команда профессионалов, которые оказывают помощь в сложных ситуациях на дорогах, а также в случае поломки грузовика. Специалисты техпомощи привозят с собой все необходимое оборудование для ремонта, инструменты, запчасти и многое другое. Это значит, что, если у вас сломался грузовик, вы можете спокойно вызывать техпомощь, не опасаясь, что у вас могут возникнуть дополнительные проблемы.