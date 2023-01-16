. ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном дыхании (13 фото)

Сколько должен длится полнометражный художественный фильм? Сорок минут, пятьдесят, час? Некоторые зрители начинают зевать уже через полчаса фильма, даже если он полон захватывающих экшн-сцен. Например, Гильдия киноактеров США считает, что полнометражный фильм должен быть не короче 80 минут. Пожалуй, такое время сегодня можно назвать стандартом. За это время "киноделам" нужно совершить действительно монументальную задачу, дабы уместить огромное приключение в такой ограниченный отрезок. И все ради того, чтобы зритель не заснул в процессе просмотра. Но, конечно, есть и исключения! Некоторые картины из этой подборки длятся больше трех часов, но при этом они смотрятся на одном дыхании.Аватар: Путь воды (2022)Длительность: 192 минуты.Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.9Волк с Уолл-стрит (2013)Длительность: 180 минут.Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.2Танцующий с волками (1990)Длительность: 181 минута (режиссёрская версия: 236 минут).Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.0Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)Длительность: 184 минуты.Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.1Охотник на оленей (1978)Длительность: 184 минуты.Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5Зелёная миля (1999)Длительность: 189 минут.Кинопоиск: 9.1; IMDb: 8.6Ганди (1982)Длительность: 191 минута.Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.0Титаник (1997)Длительность: 195 минут (режиссёрская версия: 220 минут).Кинопоиск: 8.4; IMDb: 7.9Список Шиндлера (1994)Длительность: 195 минут.Кинопоиск: 8.8; IMDb: 9.0Властелин колец: Возвращение короля (2003)Длительность: 201 минута (режиссёрская версия: 263 минуты).Кинопоиск: 8.7; IMDb: 9.0Крёстный отец 2 (1974)Длительность: 202 минуты.Кинопоиск: 8.5; IMDb: 9.0Семь самураев (1954)Длительность: 207 минут.Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.6Бен-Гур (1959)Длительность: 212 минут.Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1