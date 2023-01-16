. ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном дыхании (13 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном дыхании (13 фото)

Аватар: Путь воды (2022)Сколько должен длится полнометражный художественный фильм? Сорок минут, пятьдесят, час? Некоторые зрители начинают зевать уже через полчаса фильма, даже если он полон захватывающих экшн-сцен. Например, Гильдия киноактеров США считает, что полнометражный фильм должен быть не короче 80 минут. Пожалуй, такое время сегодня можно назвать стандартом. За это время "киноделам" нужно совершить действительно монументальную задачу, дабы уместить огромное приключение в такой ограниченный отрезок. И все ради того, чтобы зритель не заснул в процессе просмотра. Но, конечно, есть и исключения! Некоторые картины из этой подборки длятся больше трех часов, но при этом они смотрятся на одном дыхании.

Аватар: Путь воды (2022)


Длительность: 192 минуты.

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.9

Волк с Уолл-стрит (2013)

Волк с Уолл-стрит (2013)
Длительность: 180 минут.

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.2

Танцующий с волками (1990)

Танцующий с волками (1990)
Длительность: 181 минута (режиссёрская версия: 236 минут).

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.0

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
Длительность: 184 минуты.

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.1

Охотник на оленей (1978)

Охотник на оленей (1978)
Длительность: 184 минуты.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5

Зелёная миля (1999)

Зелёная миля (1999)
Длительность: 189 минут.

Кинопоиск: 9.1; IMDb: 8.6

Ганди (1982)

Ганди (1982)
Длительность: 191 минута.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.0

Титаник (1997)

Титаник (1997)
Длительность: 195 минут (режиссёрская версия: 220 минут).

Кинопоиск: 8.4; IMDb: 7.9

Список Шиндлера (1994)

Список Шиндлера (1994)
Длительность: 195 минут.

Кинопоиск: 8.8; IMDb: 9.0

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Властелин колец: Возвращение короля (2003)
Длительность: 201 минута (режиссёрская версия: 263 минуты).

Кинопоиск: 8.7; IMDb: 9.0

Крёстный отец 2 (1974)

Крёстный отец 2 (1974)
Длительность: 202 минуты.

Кинопоиск: 8.5; IMDb: 9.0

Семь самураев (1954)

Семь самураев (1954)Длительность: 207 минут.
Длительность: 207 минут.

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.6

Бен-Гур (1959)

Бен-Гур (1959)
Длительность: 212 минут.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1
# Главные новости
По материалам: trinixy

Последние новости

В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил
Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил
Кустов предсказал будущее России
Кустов предсказал будущее России
Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном дыхании (13 фото)
ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном
В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки
В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки
До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17 января
До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат

Еще по теме

В честь выхода второй части «Аватара»: 15 фильмов, которые длятся вечность, но их точно стоит посмотреть
16 превосходных фильмов с уникальным достижением: 100% положительных отзывов от критиков
12 фильмов ужасов, в которых нет ничего потустороннего и сверхъестественного. А самое страшное в них — люди
Частый просмотр телевизора уменьшает длительность жизни — Ученые