. Трое взрослых и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Черемховском районе
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Трое взрослых и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Черемховском районе

Трое взрослых и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Черемховском районе

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП в котором пострадали четыре человека. Утром 16 января на 1755 километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи села Верхний Булай Черемховского района столкнулись два автомобиля. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Toyota Corolla, ехавший в сторону Иркутска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Honda Civic Ferio под управлением 26-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП травмы получили водитель и 19-летний пассажир Honda, и два пассажира Toyota Corolla, в том числе 10-летняя девочка. Автоинспекторы установили, что несовершеннолетняя в момент ДТП не была пристегнут ремнем безопасности. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура.


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По материалам: irk

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