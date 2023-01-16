. Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР
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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНРДНР в СЦКК: ВСУ за сутки 19 раз обстреляли республику, ранены три мирных жителя

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, ранены три мирных жителя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО). Они выпустили по ДНР 115 боеприпасов.

За сутки огонь открывали по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка, Горловке (Центрально-городской и Никитовский районы), а также по Широкой Балке, Пантелеймоновке, Шахтерску. В результате действий ВСУ повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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