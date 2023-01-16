. Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино

Сегодня появилась информация о смерти Джины Лоллобриджиды. Она была одной из старейших звезд итальянского кино. Джина умерла в возрасте 95 лет.





Напомним, что в прошлом году она неудачно упала у себя дома, и ее госпитализировали. Была операцаия на бедренной кости.





Джина в свое время считалась настоящитм секс-символов в итальянском кинематографе. Даже с возрастом она не теряла своей грации и красоты.





Наиболее известны фильмы с ней - это Собор Парижском Богоматери, а такжже Самая красиваяа женщина в мире. Ее имя присуствует на алее славы в Голливуде. После завершения кинокарьеры - актриса занималась творчеством - фотографией и скульптурой.