. В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
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В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS

В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS


Игра Atomic Heart выходит уже 21 февраля, и разработчики проекта все активнее отвечают на вопросы игроков. На данный момент нет полной информации о том, какие графические режимы будут в шутере на игровых приставках, но некоторые сведения об этом появились.

Авторы Atomic Heart про локализацию: 12 языков субтитров, 9 озвучки и любые желаемые комбинации

Отвечая на вопросы игроков про разрешение и частоту кадров на консолях в Atomic Heart, авторы игры отметили, что можно ожидать 4K при 60 FPS в «подземельях» и динамическое разрешение со стремлением к 4K при 60 FPS в открытом мире. Не уточняется, будет ли возможность выбрать между производительностью и качеством, как и нет информации о частоте кадров и разрешении на Xbox Series S или Xbox One (Xbox One X), в своем ответе разработчики прокомментировали версии для Xbox Series X и Playstation 5. Ранее разработчики обещали «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One.


Игра Atomic Heart выходит на двух поколениях консолей и на PC. Сразу после релиза она станет частью Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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