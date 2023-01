. В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS

Игра Atomic Heart выходит уже 21 февраля, и разработчики проекта все активнее отвечают на вопросы игроков. На данный момент нет полной информации о том, какие графические режимы будут в шутере на игровых приставках, но некоторые сведения об этом появились.

Отвечая на вопросы игроков про разрешение и частоту кадров на консолях в Atomic Heart, авторы игры отметили, что можно ожидать 4K при 60 FPS в «подземельях» и динамическое разрешение со стремлением к 4K при 60 FPS в открытом мире. Не уточняется, будет ли возможность выбрать между производительностью и качеством, как и нет информации о частоте кадров и разрешении на Xbox Series S или Xbox One (Xbox One X), в своем ответе разработчики прокомментировали версии для Xbox Series X и Playstation 5. Ранее разработчики обещали «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One.





Игра Atomic Heart выходит на двух поколениях консолей и на PC. Сразу после релиза она станет частью Game Pass.