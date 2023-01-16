. В Братске выпавшей из автобуса пенсионерке выплатят 300 тысяч рублей компенсации

В Братске прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности при организации пассажирских перевозок. Установили, что 3 августа 2022 на остановке «Курчатова» на улице Мира в Братске водитель муниципального маршрутного автобуса, не убедившись, что все двери закрыты, начал движение. Из-за этого 66-летняя пенсионерка, стоявшая на нижней ступени в салоне автобуса, выпала на проезжую часть. Ее доставили в больницу с различными травмами, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура направила в суд иск с требованием о компенсации морального вреда женщине. Братский городской суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскав в пользу женщины с представителя перевозчика 300 тысяч рублей.